ВВС США подтвердили, что американский летчик был "участником инцидента" с Су-27 на Украине - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что американский военнослужащий был "участником инцидента" с самолетом Су-27.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ВВС США.

"Мы осведомлены о крушении украинского истребителя Су-27УБ", - сообщают в пресс-службе ВВС. "Мы видели сообщения, в которых утверждается о несчастном случае с военным США, и можем подтвердить, что военнослужащий США был участником этого инцидента. Сейчас ведется расследование, мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится", - отмечается в заявлении. О состоянии пилота в ведомстве не уточнили.

***19:33

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Самолет Су-27 разбился в Винницкой области Украины во время учебно-боевого полета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило министерство обороны Украины.

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

По данным телеканала "112 Украина", оба пилота Су-27 погибли.