ВВС США отреагировали на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками B-1.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками B-1.

Как передает Report, об этом сказано в пресс-релизе ВВС США.

"Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", - говорится в заявлении.

24 марта Минобороны РФ сообщало, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали в небе над Баренцевым морем пару американских бомбардировщиков, для опознания и недопущения нарушения границы в небо подняли истребитель МиГ-31.

После приближения российского истребителя американские бомбардировщики изменили курс своего полета.