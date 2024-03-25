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ВВС США отреагировали на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

ВВС США отреагировали на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31 Военно-воздушные силы Соединенных Штатов назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками B-1.
Другие страны
25 марта 2024 г. 04:10
ВВС США отреагировали на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками B-1.

Как передает Report, об этом сказано в пресс-релизе ВВС США.

"Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", - говорится в заявлении.

24 марта Минобороны РФ сообщало, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали в небе над Баренцевым морем пару американских бомбардировщиков, для опознания и недопущения нарушения границы в небо подняли истребитель МиГ-31.

После приближения российского истребителя американские бомбардировщики изменили курс своего полета.

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