ВВС США не получат обновленные истребители F-35 раньше апреля 2024 года

Компания Lockheed Martin не сможет поставить Военно-воздушным силам США истребители F-35 новейшей конфигурации как минимум до апреля 2024 года.

Компания Lockheed Martin не сможет поставить Военно-воздушным силам США истребители F-35 новейшей конфигурации как минимум до апреля 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении компании.

"В настоящее время мы ожидаем поставку первого истребителя новой конфигурации в период с апреля по июнь 2024 года", - указано в документе. В результате задержки компания в этом году сможет предоставить американским военным только 97 истребителей предыдущей конфигурации. Изначально обсуждалась поставка 120 самолетов в этом году, позднее их число сократилось до 100, напоминает портал Defense One.

Lockheed Martin уточняет, что задержки поставок связаны с проблемами с аппаратным и программным обеспечением. "Проблемы с разработкой аппаратного обеспечения повлияли на интеграцию аппаратного и программного обеспечения, что вызвало сжатие графика тестирования", - отмечается в заявлении.

Командующий американскими ВВС США Марк Келли заявил на пресс-конференции о том, что задержка может помешать удовлетворению глобальных потребностей службы. По его словам, ВВС будут продолжать развертывание предыдущих модификаций F-35 и "использовать то, что есть", однако для противостояния актуальным угрозам им необходимо новое программное обеспечение.