ВВС США нанесли удары по целям ИГ в Сирии

Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

"Силы, подчиненные Центральному командованию, нанесли серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии рано утром 11 октября", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что удары позволили снизить возможности боевиков ИГ по планированию терактов.

Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало.