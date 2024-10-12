ВВС США нанесли удары по целям ИГ в Сирии

Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
"Силы, подчиненные Центральному командованию, нанесли серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии рано утром 11 октября", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что удары позволили снизить возможности боевиков ИГ по планированию терактов.
Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало.