​ВВС США ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ ВВС США ликвидировали одного из ключевых главарей террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), предположительно, участвовавшего в нападении на дипмиссию страны в ливийском Бенгази в 2012 году.

Как передает Report, с таким утверждением выступила в понедельник пресс-служба министерства обороны США.

По версии ведомства, террорист Али Ауни аль-Харзи был уничтожен в результате авиаудара в иракском городе Мосул 15 июня.

Жертвами нападения боевиков на дипломатическую миссию США в Бенгази в сентябре 2012 года стали четверо граждан США, включая посла в Триполи Кристофера Стивенса.