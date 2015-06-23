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    ​ВВС США ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

    Али Ауни аль-Харзи был уничтожен в иракском городе Мосул

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ ВВС США ликвидировали одного из ключевых главарей террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), предположительно, участвовавшего в нападении на дипмиссию страны в ливийском Бенгази в 2012 году.

    Как передает Report, с таким утверждением выступила в понедельник пресс-служба министерства обороны США.

    По версии ведомства, террорист Али Ауни аль-Харзи был уничтожен в результате авиаудара в иракском городе Мосул 15 июня.

    Жертвами нападения боевиков на дипломатическую миссию США в Бенгази в сентябре 2012 года стали четверо граждан США, включая посла в Триполи Кристофера Стивенса.

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