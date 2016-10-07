ВВС США ликвидировали одного из главарей "Джебхат Фатх аш-Шам"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ ВВС США, участвующие в международной антитеррористической коалиции, ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра",).

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук на брифинге для журналистов.

"Мы можем подтвердить, что гражданин Египта и один из главарей "Джебхат ан-Нусра" Абу аль-Фарадж аль-Масри был ликвидирован в результате авиаудара американских ВВС в понедельник", - отметил он.

По словам Кука, ликвидация главаря стала "очередным ударом по руководству" террористической группировки.

Аль-Масри был одним из главарей "Аль-Каиды" в Египте, который затем переехал в Сирию для участия в военных действиях в поддержку "Джебхат Фатх аш-Шам". В прошлом террорист воевал в Афганистане.