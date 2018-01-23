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    ВВС США ликвидировали более 60 членов "Талибан" в Афганистане

    В результате воздушной операции ВВС США также уничтожили оружие и боеприпасы боевиков

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Не менее 63 боевика радикального движения "Талибан" были ликвидированы на юге Афганистана в результате авиаударов ВВС США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Пажвак" со ссылкой на полицию.

    По словам начальника местной полиции, авиаудары проводились ночью в понедельник в афганской провинции Пактика на юге страны. В результате воздушной операции ВВС США также уничтожено оружие и боеприпасы боевиков.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

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