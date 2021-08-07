ВВС США испытают гиперзвуковой самолет

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключат контракт на 60 миллионов долларов с компанией Hermeus, предполагающий создание летного демонстратора многоразового гиперзвукового самолета Quarterhorse.

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключат контракт на 60 миллионов долларов с компанией Hermeus, предполагающий создание летного демонстратора многоразового гиперзвукового самолета Quarterhorse.

Как передает Report со ссылкой на Lеnta.ru, об этом сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что данный самолет предназначен для испытаний турбинного двигателя с комбинированным циклом, разрабатываемого на базе турбореактивного двигателя General Electric J85. "К концу кампании летных испытаний Quarterhorse станет самым быстрым многоразовым самолетом в мире", - уверяет Hermeus.

Breaking Defense пишет, что Quarterhorse будет летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, в результате чего "путешествие из Нью-Йорка в Париж займет всего 90 минут по сравнению с примерно семью с половиной часами, которые требуются сегодня".

The Drive отмечает, что технологии, разрабатываемые в Quarterhorse, могут найти применение в создании высокоскоростных административных самолетов и "других приложениях".