ВВС США и Южной Кореи проводят учения с боевыми стрельбами

Военно-воздушные силы Республики Корея и США проводят учения с боевыми стрельбами, отрабатывая удары по воздушным и наземным целям.

Военно-воздушные силы Республики Корея и США проводят учения с боевыми стрельбами, отрабатывая удары по воздушным и наземным целям.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

К маневрам у западного побережья Республики Корея привлекли около 60 самолетов, в том числе южнокорейские F-35A, F-15K и KF-16, а также американские A-10.

Маневры начались 26 августа и продлятся три дня. В ходе учений проверяются действия по реагированию на "одновременные провокации на суше и в воздухе" со стороны КНДР, в том числе на запуск крылатых ракет и применение дальнобойной артиллерии.