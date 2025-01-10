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ВВС США и Великобритании нанесли интенсивные удары по позициям хуситов в Йемене

ВВС США и Великобритании нанесли интенсивные удары по позициям хуситов в Йемене Авиация США и Великобритании в пятницу нанесла интенсивные воздушные удары по военным позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) в провинциях Омран и Сана.
Другие страны
10 января 2025 г. 16:43
ВВС США и Великобритании нанесли интенсивные удары по позициям хуситов в Йемене

Авиация США и Великобритании в пятницу нанесла интенсивные воздушные удары по военным позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) в провинциях Омран и Сана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в органах власти этих провинций.

"Американские и британские истребители совершили 12 атак на различные объекты 29-й механизированной бригады на горе Джебаль аль- Асуад на севере провинции Омран. Еще четыре удара были нанесены по столице Сане", - отметили источники.

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Версия на английском языке US and UK Air Forces сonduct intensive strikes on Houthi positions in Yemen
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Böyük Britaniya Yəmənin paytaxtı və digər ərazilərə zərbə endirib

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