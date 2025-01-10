ВВС США и Великобритании нанесли интенсивные удары по позициям хуситов в Йемене

Авиация США и Великобритании в пятницу нанесла интенсивные воздушные удары по военным позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) в провинциях Омран и Сана.

Авиация США и Великобритании в пятницу нанесла интенсивные воздушные удары по военным позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) в провинциях Омран и Сана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в органах власти этих провинций.

"Американские и британские истребители совершили 12 атак на различные объекты 29-й механизированной бригады на горе Джебаль аль- Асуад на севере провинции Омран. Еще четыре удара были нанесены по столице Сане", - отметили источники.