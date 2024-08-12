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ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене

ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене Самолеты ВВС США и Великобритании нанесли удары по объектам на острове Кемран в провинции Йемена Ходейда.
Другие страны
12 августа 2024 г. 14:10
ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене

Самолеты ВВС США и Великобритании нанесли удары по объектам на острове Кемран в провинции Йемена Ходейда.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник йеменский телеканал Masirah.

"Вражеские американские и британские самолеты нанесли удары по острову Кемран", - сообщает телеканал.

По данным йеменского ТВ, беспилотник ВВС Саудовской Аравии ударил по объекту в районе Гур в округе Гамр в пограничной провинции Саада.

В пятницу американская и британская авиация атаковала несколько объектов в районе Рас Иса в Ходейде.

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