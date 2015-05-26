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    ​ВВС Сирии нанесли авиаудары по боевикам ИГИЛ в Пальмире

    Ликвидировано около 50 боевиков

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по местам расположения боевиков группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Пальмире.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Franc-Press.

    "Воздушные силы нанесли удары по более чем 160 целям ИГИЛ, были убиты и ранены террористы, уничтожено оружие и оснащенные пулеметами средства передвижения", — заявляет источник в сирийской армии.

    ВВС Сирии наносят авиаудары по районам вокруг Ас-Сукны, Пальмиры, газовых месторождений Арак и Аль-Хаил. Также под ударом находятся все дороги, ведущие к Пальмире. На данный момент ликвидировано около 50 боевиков.

    Ранее сообщалось, что ИГ казнило 217 человек в сирийской Пальмире.

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