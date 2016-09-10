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    ВВС режима Асада нанесли удары по Алеппо: 24 погибших

    В результате бомбардировки населенным пунктам нанесен крупный ущерб

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ ВВС режима Башара Асада нанесли удары по подконтрольным оппозиции районам провинции Алеппо: погибли 24 человек, еще ранены 73 ранены.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту АА представитель сил гражданской обороны Алеппо Неджип Ансари, авиация Асада подвергла бомбардировке жилые районы Мешхед, Суккери и Мердже, и поселение Бетебо в районе Этариб на западе города.

    В результате бомбардировки населенным пунктам нанесен крупный ущерб.

    Команды гражданской обороны пытаются извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

    Полевые госпитали в Мердже, Салихийне и Суккери переполнены, ощущается острый недостаток медикаментов. 

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