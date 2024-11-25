ВВС Республики Корея начали учения Soaring Eagle

Военно-воздушные силы Республики Корея начали учения Soaring Eagle ("Парящий орел"), в которых будет задействовано около 60 самолетов, включая истребители с технологиями малозаметности F-35A.

Военно-воздушные силы Республики Корея начали учения Soaring Eagle ("Парящий орел"), в которых будет задействовано около 60 самолетов, включая истребители с технологиями малозаметности F-35A.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Эти маневры проводятся дважды в год, предыдущие состоялись в мае. В нынешних тренировках примут участие около 190 военнослужащих, будут задействованы истребители F-15K, KF-16, транспортный самолет-заправщик KC-330 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737.

Учения начались на авиационной базе в Чхонджу, которая расположена в 110 км к югу от Сеула, и продлятся до 29 ноября. Южнокорейские военные отработают оборонительные действия при различных сценариях. В учениях примет участие группа космических операций, которая была сформирована в июне, ей предстоит найти и зафиксировать на спутниковых снимках "признаки угроз со стороны противника", а также принять решение о необходимости действий со стороны ВВС.

Soaring Eagle проходят с 2008 года.