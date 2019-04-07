ВВС правительства Ливии атаковали позиции армии Хафтара в аэропорту Триполи

Военно-воздушные силы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа нанесли в воскресенье серию ударов по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) на территории международного аэропорта Триполи. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Подразделения ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватили стратегический объект 6 апреля и установили над ним полный контроль. Международный аэропорт Триполи выведен из строя в 2014 году.