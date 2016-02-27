ВВС Пакистана в ходе авиаударов ликвидировали 15 боевиков "Талибана"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ ВВС Пакистана нанесли удары по району Майсар в Северном Вазиристане, в результате чего были ликвидированы по меньшей мере 15 боевиков движения "Талибан", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Не менее четырех убежищ боевиков были разрушены во время авиаударов этим утром. Среди 15 убитых боевиков шестеро были выходцами из Узбекистана", — сообщил агентству представитель правоохранительных органов.

Report отмечает, что армия Пакистана в среду объявила о начале финальной стадии антитеррористической операции в регионе на границе с Афганистаном. Операция началась в июле 2014 года после того, как боевики движения "Талибан" напали на аэропорт в Карачи.