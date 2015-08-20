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    ​ВВС Пакистана уничтожило более 40 боевиков на границе с Афганистаном

    Армия Пакистана проводит широкомасштабную антитеррористическую операцию против боевиков движения Талибан

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 43 предполагаемых боевика уничтожены в ходе авиаударов ВВС Пакистана в северо-западной части страны на границе с Афганистаном, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Армия Пакистана проводит широкомасштабную антитеррористическую операцию против боевиков движения "Талибан" и других радикальных групп.

    Согласно заявлению военных, боевики были уничтожены в ночь на четверг в двух населенных пунктах в Зоне племен в Северном Вазиристане.

    "Двадцать восемь террористов ликвидированы в деревне Гхарламаи, еще 15 уничтожены в деревне Шаваль", - говорится в заявлении военных.

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