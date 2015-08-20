​ВВС Пакистана уничтожило более 40 боевиков на границе с Афганистаном

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 43 предполагаемых боевика уничтожены в ходе авиаударов ВВС Пакистана в северо-западной части страны на границе с Афганистаном, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Армия Пакистана проводит широкомасштабную антитеррористическую операцию против боевиков движения "Талибан" и других радикальных групп.

Согласно заявлению военных, боевики были уничтожены в ночь на четверг в двух населенных пунктах в Зоне племен в Северном Вазиристане.

"Двадцать восемь террористов ликвидированы в деревне Гхарламаи, еще 15 уничтожены в деревне Шаваль", - говорится в заявлении военных.