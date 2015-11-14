ВВС Пакистана уничтожили 26 террористов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Истребители ВВС Пакистана нанесли в субботу утром удары по позициям боевиков в агентстве (единица административно-территориального деления) Северный Вазиристан "зоны племен" на северо-западе страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в результате операции ликвидированы по меньшей мере 26 предполагаемых террористов, еще несколько ранены. По имеющейся информации, атакой с воздуха были уничтожены шесть замаскированных и укрепленных убежищ террористов в долине Шавал.

С июня 2014 года в Северном Вазиристане продолжается войсковая операция под кодовым названием "Зарб-э-Азб" ("Разящий удар") против боевиков движения "Техрик-и-талибан Пакистан", а также скрывающихся в "зоне племен" и действующих вместе с пакистанскими талибами вооруженных экстремистов из "Исламского движения Восточного Туркестана" и "Исламского движения Узбекистана". Согласно данным армейской пресс-службы, за это время в агентстве были ликвидированы порядка 3,5 тыс. террористов. Кроме того, боевики также понесли серьезные потери в рамках спецопераций в агентстве Хайбер.