ВВС Пакистана ударили по укрытиям террористов в Афганистане

Самолеты Военно-воздушных сил Пакистана нанесли авиаудары по предполагаемым укрытиям террористов в Афганистане.

Самолеты Военно-воздушных сил Пакистана нанесли авиаудары по предполагаемым укрытиям террористов в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийскую газету Hindustan Times.

Несколько ударов были нанесены по целям в афганской приграничной провинции Пактика, предположительно по расположенным там в горной местности укрытиям запрещенной в Пакистане радикальной организации "Техрик-и-Талибан Пакистан" и учебному центру по подготовке ее боевиков.

Министерство обороны Афганистана осудило атаки, назвав их нарушением международного права. "Исламский Эмират Афганистан осуждает этот жестокий акт, противоречащий всем международным принципам, - говорится в заявлении ведомства - Эти односторонние действия не являются решением какой-либо проблемы. Афганистан оставляет за собой право защищать свою территорию в ответ на нападение".

Жертвами пакистанских авиаударов стали мирные жители, включая 15 женщин и детей. Многие из жертв были беженцами из региона Вазиристан в Пакистане, утверждают источники Hindustan Times.

Авиаудары ВВС Пакистана по объектам в Афганистане стали вторыми в этом году после аналогичных атак на базы террористов в этой стране в марте.