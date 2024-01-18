ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана

Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики.

Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источник в пакистанской разведке утверждает, что самолеты ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов.

Сколько самолетов было задействовано в операции, не уточняется.

Отметим, что пресс-служба МИД Пакистана сообщила о том, что утром проведена контртеррористическая операция Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары "по укрытиям террористов", расположенным в иранской провинции Систан и Белуджистан.