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ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана

ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики.
Другие страны
18 января 2024 г. 09:22
ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана

Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источник в пакистанской разведке утверждает, что самолеты ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов.

Сколько самолетов было задействовано в операции, не уточняется.

Отметим, что пресс-служба МИД Пакистана сообщила о том, что утром проведена контртеррористическая операция Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары "по укрытиям террористов", расположенным в иранской провинции Систан и Белуджистан.

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Версия на английском языке Pakistan launches strikes inside Iran against militant targets

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