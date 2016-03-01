ВВС Пакистана ликвидировали 12 боевиков на северо-западе страны

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ ВВС Пакистана ликвидировали на менее 12 боевиков в Северном Вазиристане, сообщает Report со ссылкой на агентство Dawn.

Сотрудникам служб безопасности Пакистана во время авиаударов удалось уничтожить три укрытия террористической группировки "Техрик-е Талибан Пакистан" в населенном пункте Шавваль, где находились боевики.

По информации источников агентства, среди убитых числится также один из командиров ливанского движения "Хезболлах".