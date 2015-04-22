ВВС НАТО завершили учения в странах Балтии

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В странах Балтии в среду завершились двадцатые учения ВВС НАТО BRTE (Baltic Region Training Event) с участием Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Польши, Бельгии, а также Финляндии и Швеции.

Как сообщили "Report"со ссылкой на агентство "Интерфакс", организатором маневров была Латвия и часть тренировок "воздух-земля" была проведена на полигоне Адажи (Adazi) в этой стране.

ВВС Эстонии отрабатывали наведение огня, в задачу корректировщиков входило наведение самолетов с передней линии сухопутных частей, управление и контроль за проведением атак самолетов на условного противника.

Одновременно с тренировками "воздух-земля" прошли и упражнения "воздух-воздух". В них участвовали все части, осуществляющие в настоящее время охрану воздушного пространства Балтии и базирующиеся на авиабазах в Литве, Польше и в Эстонии.

Финляндия, не входящая в НАТО, была представлена двумя самолетами F-18 Hornet, которые посетили и эстонскую авиабазу Эмари (Amari). Эта страна, также участвовавшая в прошедших в марте и первой половине апреля учениях ВВС США и Эстонии, отказалась тогда заходить в воздушное пространство Эстонии как страны НАТО.

Первые учения BRTE прошли в октябре 2008 года и с тех пор проводятся поочередно по три раза в год во всех трех странах Балтии.

Следующие учения пройдут в начале июня, их центром станет Эстония.