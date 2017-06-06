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    ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудары по военным в Сирии

    В Вашингтоне подчеркнули, что они угрожали силам коалиции и ее партнерам

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по военным сирийского правительства.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте центрального командования США

    «Несмотря на предыдущие предупреждения, силы режима вошли в ранее согласованную зону деэскалации: более 60 солдат, используя танк, артиллерию, зенитное оружие, вооруженные автомобили», — говорится в заявлении.

    В Вашингтоне подчеркнули, что они угрожали силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф.

    По данным центрального командования, коалиция сделала несколько предупреждений по линии деэскалации, прежде чем уничтожить две артиллерийские установки, зенитное оружие и нанести урон танку.

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