​ВВС коалиции уничтожили семь командиров ИГИЛ в Ираке

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Авиация международной коалиции во главе с США ликвидировала семерых командиров группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" в результате авиаудара к востоку от иракского Эр-Рамади.

Как передает Report, об этом сообщает "Iraqi Media News Agency" со ссылкой на местных военных.

По данным источников, самолеты провели бомбардировку в районе Эль-Халидия провинции Анбар, где у командиров террористов была встреча. Уничтожены также три транспортных средства боевиков.

Источник отметил, что племенные отряды в воскресенье добились успеха в боях с ИГ в Эль-Фаллудже (провинция Анбар). По данным военного источника, бойцы захватили два опорных пункта террористов на северо-западе города. Он отметил, что столкновения в различных районах Эль-Фаллуджи продолжаются уже несколько дней.