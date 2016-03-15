ВВС коалиции нанесли удар по рынку в провинции Хаджа в Йемене

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 65 человек погибли и 55 получили ранения в результате двух атак, совершенных ВВС аравийской коалиции на рынок в йеменском городе Мустаба, расположенном в провинции Хаджа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SABA.

По его информации, бомбардировки произвели в разгар работы рынка, когда здесь находилось много покупателей.

Как свидетельствуют медики, число погибших может значительно возрасти, так как все имеющиеся в распоряжении местных госпиталей мощности задействованы, а пострадавшие продолжают поступать.

Кроме того, в больницах Мустабы и ближайшего к нему города Абс ощущается острая нехватка медикаментов и перевязочных материалов.