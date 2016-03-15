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    ВВС коалиции нанесли удар по рынку в провинции Хаджа в Йемене

    По меньшей мере 65 человек погибли, 55 получили ранения

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 65 человек погибли и 55 получили ранения в результате двух атак, совершенных ВВС аравийской коалиции на рынок в йеменском городе Мустаба, расположенном в провинции Хаджа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство SABA.

    По его информации, бомбардировки произвели в разгар работы рынка, когда здесь находилось много покупателей.

    Как свидетельствуют медики, число погибших может значительно возрасти, так как все имеющиеся в распоряжении местных госпиталей мощности задействованы, а пострадавшие продолжают поступать.

    Кроме того, в больницах Мустабы и ближайшего к нему города Абс ощущается острая нехватка медикаментов и перевязочных материалов.

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