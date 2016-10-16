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    ВВС коалиции нанесли серию ударов по позициям мятежников в Сане

    Ударам подвергся военный лагерь Эль-Хафа на востоке Саны

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ВВС аравийской коалиции нанесли в субботу серию ударов по позициям мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") в столице Йемена, Сане.

    Как передает Report, об этом об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".

    По поступающей информации, ударам подвергся военный лагерь "Эль-Хафа" на востоке Саны.

    В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежным движением "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия.

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