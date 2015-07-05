ВВС коалиции нанесли 16 ударов по позициям боевиков ИГ на севере Сирии

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Самолеты сил международной коалиции, которую возглавляют США, в субботу нанесли 16 авиаударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Данная атака стала одной из крупнейших, которую мы осуществили в Сирии на данный момент, она должна ослабить возможности ИГ по движению из Ракки", — цитирует агентство Франс Пресс заявление представителя сил коалиции подполковника Томаса Гиллерана (Thomas Gilleran).

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.