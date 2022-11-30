ВВС Китая перехватывали самолет-разведчик Канады в акватории Корейского полуострова

Истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая несколько раз перехватывали в районе акватории Корейского полуострова канадский самолет-разведчик CP-140 Aurora, который участвовал в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совета Без

Истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая несколько раз перехватывали в районе акватории Корейского полуострова канадский самолет-разведчик CP-140 Aurora, который участвовал в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CTV со ссылкой на официального представителя Минобороны Канады Джессику Ламирэнд.

По ее данным, канадский самолет совершал вылеты с авиабазы в Окинаве с начала октября и вернулся на базу в провинцию Британская Колумбия на прошлой неделе. Подробностей перехватов Ламирэнд не привела, но заявила, что такие действия "должны проводиться безопасным и профессиональным образом" и не должны "препятствовать законным операциям в международном воздушном пространстве".