ВВС Китая перехватывали самолет-разведчик Канады в акватории Корейского полуострова

Истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая несколько раз перехватывали в районе акватории Корейского полуострова канадский самолет-разведчик CP-140 Aurora, который участвовал в международных операциях по контролю за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.
По ее данным, канадский самолет совершал вылеты с авиабазы в Окинаве с начала октября и вернулся на базу в провинцию Британская Колумбия на прошлой неделе. Подробностей перехватов Ламирэнд не привела, но заявила, что такие действия "должны проводиться безопасным и профессиональным образом" и не должны "препятствовать законным операциям в международном воздушном пространстве".