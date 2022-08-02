ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив

ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает Repot, об этом сообщает китайский портал Юйюань таньтянь.

"В настоящий момент истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив", - сообщает портал.

Ранее стало известно, что США подняли в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15 с военной базы на японском острове Окинава на фоне вероятного прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, базу покинул самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.