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ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив

ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Другие страны
2 августа 2022 г. 19:00
ВВС Китая направили истребители в Тайваньский пролив

ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает Repot, об этом сообщает китайский портал Юйюань таньтянь.

"В настоящий момент истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив", - сообщает портал.

Ранее стало известно, что США подняли в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15 с военной базы на японском острове Окинава на фоне вероятного прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, базу покинул самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

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