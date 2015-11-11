​ВВС Китая и Таиланда проведут первые в истории совместные маневры

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ ВВС Китая и Таиланда в этом месяце проведут первые в истории совместные маневры. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Министерстве обороны КНР.

"Учения под названием "Удар сокола - 2015" пройдут с 12 по 30 ноября на авиабазе таиландских ВВС Korat Royal, - говорится в заявлении военного ведомства. - Основной целью предстоящих маневров станет повышение уровня боевой подготовки и взаимопонимания между летчиками двух государств".

Как сообщили в Министерстве обороны КНР, предстоящие учения будут способствовать укреплению доверия в рамках межармейских контактов Китая и Таиланда, позволят активизировать сотрудничество двух стран в сфере национальной безопасности.

Новый этап в отношениях Пекина и Бангкока наступил в прошлом году после произошедшего в королевстве государственного переворота, в котором активное участие приняли таиландские военные.

Свержение кабинета министров привело к охлаждению связей Таиланда с рядом западных стран, включая традиционного союзника - США. Некоторые государства даже пошли на понижение статуса дипломатических отношений.

На этом фоне новый кабинет министров взял курс на сближение с Китаем, который, в свою очередь, предпринял ряд решительных шагов по расширению сферы сотрудничества и развитию двусторонних отношений с королевством.