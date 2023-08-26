ВВС Китая и Пакистана проведут совместные учения

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая и Пакистана в ближайшее время проведут на северо-западе Китая совместные учения "Героический орел - 10".

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая и Пакистана в ближайшее время проведут на северо-западе Китая совместные учения "Героический орел - 10".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство Китая.

Как уточняется на странице МО Китая в социальной сети WeChat, маневры пойдут в районе городов Цзюцюань (провинция Ганьсу) и Иньчуань (административный центр Нинся-Хуэйского автономного района).

Учения продлятся с конца августа до середины сентября. Ожидается, что они "помогут углубить практическое сотрудничество между вооруженными силами двух стран, повысят уровень тренировок в режиме реального боя".

В конце июля министр обороны Китая Ли Шанфу провел в Пекине встречу с начальником штаба ВВС Пакистана Захиром Ахмадом Бабаром, в ходе которой китайская сторона предложила Исламабаду усилить двустороннюю координацию при осуществлении межармейского взаимодействия.