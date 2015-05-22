ВВС Канады нанесли авиаудары по военным базам исламистов в Сирии

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Канадские ВВС нанесли авиаудары по военным базам боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Об этом сообщил министр обороны Канады Джейсон Кенни, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В налете участвовали два истребителя-бомбардировщика F-18. Они использовали для атаки оружие с высокоточной системой наведения. Самолеты успешно вернулись на базу", - сказал он. Министр не стал уточнять, в какой именно части Сирии наносились авиаудары, добавив лишь, что операция проводилась 20 мая.

В конце марта парламент Канады проголосовал за продление участия страны в международной операции по борьбе с ИГ, а также поддержку союзников в Сирии. Таким образом, канадская миссия в Ираке, которая изначально была рассчитана на полгода, будет продлена до 12 месяцев и завершится в марте 2016 года. О наземной операции по-прежнему речи не идет.