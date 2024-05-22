ВВС Израиля за сутки атаковали около 130 целей по всему сектору Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.
Согласно сообщению, в число поражаемых целей вошли отряды вооруженных радикалов, военные строения, наблюдательные посты и иные объекты инфраструктуры, используемые палестинскими радикальными формированиями.
Среди прочего в Джабалии на севере анклава в одном из боестолкновений летательный аппарат ВВС Израиля уничтожил восемь радикалов из рядов боевого крыла ХАМАС. Помимо авиаударов, израильские сухопутные войска в течение суток вступали с радикалами в ближний бой, сообщили в армии.
В городе Рафах на юге сектора израильские военные также продолжают оперативную деятельность в нескольких районах. "Войска в настоящий момент ведут действия, руководствуясь информацией о террористических целях в районах Бразилия и Шабура, принимая при этом все меры по предотвращению ущерба гражданскому населению после того, как в этом районе была проведена эвакуация. Действия начались с серии предварительных воздушных ударов по террористическим целям ХАМАС в Рафахе", - говорится в сообщении.