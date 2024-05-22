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ВВС Израиля за сутки атаковали около 130 целей по всему сектору Газа

ВВС Израиля за сутки атаковали около 130 целей по всему сектору Газа ВВС Израиля за сутки атаковали около 130 целей по всему сектору Газа.
Другие страны
22 мая 2024 г. 19:40
ВВС Израиля за сутки атаковали около 130 целей по всему сектору Газа

ВВС Израиля за сутки атаковали около 130 целей по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Согласно сообщению, в число поражаемых целей вошли отряды вооруженных радикалов, военные строения, наблюдательные посты и иные объекты инфраструктуры, используемые палестинскими радикальными формированиями.

Среди прочего в Джабалии на севере анклава в одном из боестолкновений летательный аппарат ВВС Израиля уничтожил восемь радикалов из рядов боевого крыла ХАМАС. Помимо авиаударов, израильские сухопутные войска в течение суток вступали с радикалами в ближний бой, сообщили в армии.

В городе Рафах на юге сектора израильские военные также продолжают оперативную деятельность в нескольких районах. "Войска в настоящий момент ведут действия, руководствуясь информацией о террористических целях в районах Бразилия и Шабура, принимая при этом все меры по предотвращению ущерба гражданскому населению после того, как в этом районе была проведена эвакуация. Действия начались с серии предварительных воздушных ударов по террористическим целям ХАМАС в Рафахе", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HHQ sutka ərzində Qəzzada 130-a yaxın hədəfə hücum edib
Версия на английском языке Israeli Air Force struck 130 targets across Gaza over past day

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