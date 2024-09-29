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ВВС Израиля за несколько часов ударили по десяткам объектов "Хезболлах"

ВВС Израиля за несколько часов ударили по десяткам объектов "Хезболлах" ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли удары по десяткам объектов радикального движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 09:26
ВВС Израиля за несколько часов ударили по десяткам объектов Хезболлах

ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли удары по десяткам объектов радикального движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане. За последние несколько часов ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, включая нацеленные на Израиль пусковые установки, склады с оружием и другую террористическую инфраструктуру "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, израильские военные за последние сутки поразили "сотни террористических объектов "Хезболлах" по всему Ливану".

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