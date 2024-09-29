ВВС Израиля за несколько часов ударили по десяткам объектов "Хезболлах"

ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли удары по десяткам объектов радикального движения "Хезболлах" в Ливане.

ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли удары по десяткам объектов радикального движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане. За последние несколько часов ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, включая нацеленные на Израиль пусковые установки, склады с оружием и другую террористическую инфраструктуру "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, израильские военные за последние сутки поразили "сотни террористических объектов "Хезболлах" по всему Ливану".