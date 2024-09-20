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ВВС Израиля за 2 часа атаковали около 100 объектов "Хезболлах" в Ливане

ВВС Израиля за 2 часа атаковали около 100 объектов "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС провели вечером 19 сентября серию массированных ударов по югу Ливана.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 04:06
ВВС Израиля за 2 часа атаковали около 100 объектов Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС провели вечером 19 сентября серию массированных ударов по югу Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

Согласно ее заявлению, за два часа были атакованы около 100 пусковых установок и иных объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах". Ракетные установки, являвшиеся целями ударов, имели около 1 тыс. снарядов и были готовы к обстрелам израильской территории, заявили в армии.

В пресс-службе отметили, что истребители ВВС наносили эти удары в координации с Управлением военной разведки и Северным командованием Армии обороны Израиля.

Районы южной части Ливана, где располагались цели атак, не уточняются.

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