ВВС Израиля за 2 часа атаковали около 100 объектов "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС провели вечером 19 сентября серию массированных ударов по югу Ливана.

Израильские ВВС провели вечером 19 сентября серию массированных ударов по югу Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

Согласно ее заявлению, за два часа были атакованы около 100 пусковых установок и иных объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах". Ракетные установки, являвшиеся целями ударов, имели около 1 тыс. снарядов и были готовы к обстрелам израильской территории, заявили в армии.

В пресс-службе отметили, что истребители ВВС наносили эти удары в координации с Управлением военной разведки и Северным командованием Армии обороны Израиля.

Районы южной части Ливана, где располагались цели атак, не уточняются.