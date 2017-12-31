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    ВВС Израиля вновь нанесли удар по позициям ХАМАС в Газе

    Это было сделано в ответ на пятничный ракетный обстрел

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Удар по позициям боевиков движения ХАМАС в Газе нанесли израильские ВВС в субботу, 30 декабря.

    Как передает Report, по заявлению пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это было сделано в ответ на пятничный ракетный обстрел.

    «В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту организации ХАМАС на юге сектора Газа», – цитирует сообщение «РИА Новости».

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