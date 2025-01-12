ВВС Израиля устранили 165 радикалов на Западном берегу с октября 2023 года

Израильские военные нанесли с октября 2023 года около 110 ударов с воздуха по различным районам Западного берега реки Иордан, устранив как минимум 165 палестинских радикалов.

Израильские военные нанесли с октября 2023 года около 110 ударов с воздуха по различным районам Западного берега реки Иордан, устранив как минимум 165 палестинских радикалов.

Как передает Report , об этом заявила армейская пресс-служба.

В ее сообщении отмечается, что речь идет о статистике за время обострения конфликта, начавшегося после нападения на Израиль вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС, вторгшихся со стороны сектора Газа 7 октября 2023 года. Эскалация напряженности последовала и на Западном берегу.

"С начала войны Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности наносили удары по оплотам террористов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) с целью устранения террористов и уничтожения инфраструктуры террора. К настоящему моменту в результате примерно 110 воздушных ударов, нанесенных в Иудее и Самарии, уничтожено по меньшей мере 165 вооруженных террористов, представлявших угрозу Армии обороны Израиля", - заявили военные.

В армии заверили, что "эти удары наносились точечно, чтобы избежать причинения вреда непричастным мирным гражданам, и в соответствии с международным правом". По версии израильской стороны, "террористическая деятельность в Иудее и Самарии постоянно происходит среди объектов гражданской инфраструктуры, включая мечети, больницы, медицинские центры и образовательные учреждения".