О нас

ВВС Израиля устранили 165 радикалов на Западном берегу с октября 2023 года

ВВС Израиля устранили 165 радикалов на Западном берегу с октября 2023 года Израильские военные нанесли с октября 2023 года около 110 ударов с воздуха по различным районам Западного берега реки Иордан, устранив как минимум 165 палестинских радикалов.
Другие страны
12 января 2025 г. 01:22
ВВС Израиля устранили 165 радикалов на Западном берегу с октября 2023 года

Израильские военные нанесли с октября 2023 года около 110 ударов с воздуха по различным районам Западного берега реки Иордан, устранив как минимум 165 палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

В ее сообщении отмечается, что речь идет о статистике за время обострения конфликта, начавшегося после нападения на Израиль вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС, вторгшихся со стороны сектора Газа 7 октября 2023 года. Эскалация напряженности последовала и на Западном берегу.

"С начала войны Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности наносили удары по оплотам террористов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) с целью устранения террористов и уничтожения инфраструктуры террора. К настоящему моменту в результате примерно 110 воздушных ударов, нанесенных в Иудее и Самарии, уничтожено по меньшей мере 165 вооруженных террористов, представлявших угрозу Армии обороны Израиля", - заявили военные.

В армии заверили, что "эти удары наносились точечно, чтобы избежать причинения вреда непричастным мирным гражданам, и в соответствии с международным правом". По версии израильской стороны, "террористическая деятельность в Иудее и Самарии постоянно происходит среди объектов гражданской инфраструктуры, включая мечети, больницы, медицинские центры и образовательные учреждения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi