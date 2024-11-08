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ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Ататюрк, де Голль и другие

ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Ататюрк, де Голль и другие Израильская авиация в ходе бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторического отеля "Пальмира", расположенной у древнего храмового римского комплекса.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 16:12
ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Ататюрк, де Голль и другие

Израильская авиация в ходе бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторического отеля "Пальмира", расположенной у древнего храмового римского комплекса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава профсоюза владельцев гостиниц в Ливане Байер аль-Ашкар.

По его словам, "Пальмира" являлась одним из главных исторических объектов Ливана, и ее уничтожение - большая потеря для страны.

Аль-Ашкар заверил, что профсоюз направил уже необходимые запросы в правительство и парламент страны, чтобы они предприняли все усилия для активизации действий международного сообщества и СБ ООН в связи с инцидентом, и с целью защитить исторические объекты от бомбардировок.

Построенный в 1874 году отель принимал таких гостей, как Ататюрк, Иван Бунин, Шарль де Голль, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.

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Версия на азербайджанском языке İsrail aviasiyası Livanda tarixi hoteli məhv edib
Версия на английском языке Israel destroys Lebanese hotel that hosted Atatürk, de Gaulle, and others

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