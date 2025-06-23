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ВВС Израиля ударили по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана

ВВС Израиля ударили по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана Истребители ВВС Израиля осуществили серию масштабных ударов по целям на западе Ирана.
Другие страны
23 июня 2025 г. 21:27
ВВС Израиля ударили по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана

Истребители ВВС Израиля осуществили серию масштабных ударов по целям на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"15 истребителей недавно осуществили масштабную волну ударов по западу Ирана. Были атакованы подземные военные объекты, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иранским вооруженным силам", - говорится в заявлении.

Кроме того, "самолеты ВВС Израиля нанесли удар по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, готовые к залпам в сторону израильской территории", отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İranın qərbində raket və pilotsuz təyyarələrin saxlandığı yerlərə zərbələr endirib

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