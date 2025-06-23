ВВС Израиля ударили по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана

Истребители ВВС Израиля осуществили серию масштабных ударов по целям на западе Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"15 истребителей недавно осуществили масштабную волну ударов по западу Ирана. Были атакованы подземные военные объекты, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иранским вооруженным силам", - говорится в заявлении.
Кроме того, "самолеты ВВС Израиля нанесли удар по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, готовые к залпам в сторону израильской территории", отметили в ведомстве.