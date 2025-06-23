ВВС Израиля ударили по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана

Истребители ВВС Израиля осуществили серию масштабных ударов по целям на западе Ирана.

Истребители ВВС Израиля осуществили серию масштабных ударов по целям на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"15 истребителей недавно осуществили масштабную волну ударов по западу Ирана. Были атакованы подземные военные объекты, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иранским вооруженным силам", - говорится в заявлении.

Кроме того, "самолеты ВВС Израиля нанесли удар по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, готовые к залпам в сторону израильской территории", отметили в ведомстве.