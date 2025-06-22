ВВС Израиля ударили по двум истребителям F5 в аэропорту Дизфуль

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум истребителям F5 ВС Ирана в аэропорту Дизфуль, а также по десяткам военных объектов в центральной части иранской территории.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум истребителям F5 ВС Ирана в аэропорту Дизфуль, а также по десяткам военных объектов в центральной части иранской территории.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Самолеты ВВС Израиля недавно атаковали два истребителя F5 иранских вооруженных сил в аэропорту Дизфуль в Иране. Кроме того, в результате атак сегодня утром было уничтожено восемь пусковых установок, включая шесть, которые были готовы к немедленному запуску ракет в сторону израильской территории", - говорится в заявлении.

ВВС Израиля также атаковали "военные объекты в аэропорту Исфахана, чтобы помешать иранским ВВС использовать военную инфраструктуру в этом месте".

Кроме того, вечером 21 июня "20 истребителей ВВС Израиля атаковали десятки военных целей в центральной части Ирана", продолжили в пресс-службе. "Среди атакованных целей были военный объект, содержащий компоненты для производства взрывчатых веществ, объекты по хранению и производству оружия, а также иранские системы ПВО", - отмечается в сообщении.