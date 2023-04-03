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ВВС Израиля сообщили о перехвате неизвестного летательного аппарата

ВВС Израиля сообщили о перехвате неизвестного летательного аппарата Неизвестный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Израиля, на его перехват были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 02:50
ВВС Израиля сообщили о перехвате неизвестного летательного аппарата

Неизвестный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Израиля, на его перехват были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Только что вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии", - говорится в сообщении.

Передвижение аппарата на протяжении всего его полета отслеживали ВВС Израиля, указали в армии.

"Летательный аппарат был сбит на открытой местности и ни на одном этапе своего полета не представлял угрозы", - добавили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Hərbi Hava Qüvvələri naməlum uçan aparatı vurub

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