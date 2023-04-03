ВВС Израиля сообщили о перехвате неизвестного летательного аппарата

Неизвестный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Израиля, на его перехват были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС.

Неизвестный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Израиля, на его перехват были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Только что вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии", - говорится в сообщении.

Передвижение аппарата на протяжении всего его полета отслеживали ВВС Израиля, указали в армии.

"Летательный аппарат был сбит на открытой местности и ни на одном этапе своего полета не представлял угрозы", - добавили в пресс-службе.