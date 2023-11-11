ВВС Израиля с начала наземной операции в Газе нанесли удары почти по 5 тыс. целей

Самолеты ВВС Израиля за время проведения в секторе Газа сухопутной части военной операции против палестинской радикальной организации ХАМАС нанесли удары почти по 5 тыс. целей.

Самолеты ВВС Израиля за время проведения в секторе Газа сухопутной части военной операции против радикальной организации ХАМАС нанесли удары почти по 5 тыс. целей.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала наземных операций в Газе военно-воздушные силы при поддержке и направлении со стороны сухопутных сил нанесли удары примерно по 5 тыс. целей в секторе Газа, чтобы уничтожить угрозы в реальном времени", - говорится в сообщении

В это число входят примерно 3,3 тыс. ударов, нанесенных истребителями, 860 ударов боевыми вертолетами и более 570 ударов, при которых были задействованы беспилотники, указали в армии.

"Эти удары помогают сухопутным силам устранять угрозы и координировать ведение огня в сжатые сроки. Минимальный отмеченный срок между вызовом поддержки авиации и ударом составляет шесть минут", - отметили военные.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".