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ВВС Израиля примут участие в учениях "Красный флаг" в США

ВВС Израиля примут участие в учениях "Красный флаг" в США Семь F-35 и два F-15 ВВС Израиля примут участие в военно-воздушных учениях "Красный флаг" (Red Flag) ВВС Соединенных Штатов, которые начинаются 12 марта на американской базе Неллис в штате Невада.
Другие страны
12 марта 2023 г. 15:01
ВВС Израиля примут участие в учениях Красный флаг в США

Семь F-35 и два F-15 ВВС Израиля примут участие в военно-воздушных учениях "Красный флаг" (Red Flag) ВВС Соединенных Штатов, которые начинаются 12 марта на американской базе Неллис в штате Невада.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сегодня начнутся учения "Красный флаг" под руководством ВВС США. Учения пройдут на базе ВВС США Неллис в Неваде. Впервые в учениях на территории США примут участие семь самолетов F-35 ВВС Израиля и два самолета F-15 ВВС Израиля", - говорится в заявлении.

В израильской армейской пресс-службе добавили, что учебные маневры в Неваде продлятся две недели и "будут охватывать широкий спектр сценариев", включая "дальние воздушные миссии, завоевание превосходства в воздухе в регионе, совместные удары с воздуха, оборону района, перехват самолетов противника, полеты на малых высотах и полеты в районах, насыщенных средствами ПВО". Кроме того, будут отрабатываться совместные дозаправки в воздухе, в ходе которых "самолеты-заправщики ВВС Израиля будут дозаправлять американские истребители", а "самолеты ВВС Израиля F-35 будет дозаправляться американским самолетом КС-135 Stratotanker".

В Армии обороны Израиля отметили, что учения "Красный флаг" проводятся для "укрепления оперативного сотрудничества между военными двух стран (Израиля и США - ред.) как ключевыми партнерами, приверженными поддержанию безопасности на Ближнем Востоке".

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