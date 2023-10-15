ВВС Израиля наносят удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Израильские самолеты наносят удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила армейская пресс-служба.
"Истребители Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.
"Получена информация о стрельбе по военнослужащим Армии обороны Израиля в районе границы с Ливаном. Военнослужащие Армии обороны Израиля, находящиеся в этом районы, отвечают огнем на поражение", - отметили в пресс-службе.