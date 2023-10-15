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ВВС Израиля наносят удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

ВВС Израиля наносят удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане Израильские самолеты наносят удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
15 октября 2023 г. 20:12
ВВС Израиля наносят удары по инфраструктуре Хезболлах в Ливане

Израильские самолеты наносят удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

"Получена информация о стрельбе по военнослужащим Армии обороны Израиля в районе границы с Ливаном. Военнослужащие Армии обороны Израиля, находящиеся в этом районы, отвечают огнем на поражение", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке İsrail “Hizbullah”ın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirir

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