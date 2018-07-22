 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВВС Израиля нанесли удары по сирийскому городу Масьяф

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по сирийскому городу Масьяф.

    Как передает Report, об этом сообщает САНА со ссылкой на военный источник.

    Как отмечается, в результате удара был нанесён исключительно материальный ущерб.

    Военные Израиля регулярно наносят удары по территории соседнего государства. Позиции армии Сирии последний раз подвергались атаке 16 июля. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб, а 12 июля целью воздушной атаки стали объекты правительственных сил в провинции Кунейтра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi