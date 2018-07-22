ВВС Израиля нанесли удары по сирийскому городу Масьяф

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по сирийскому городу Масьяф.

Как передает Report, об этом сообщает САНА со ссылкой на военный источник.

Как отмечается, в результате удара был нанесён исключительно материальный ущерб.

Военные Израиля регулярно наносят удары по территории соседнего государства. Позиции армии Сирии последний раз подвергались атаке 16 июля. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб, а 12 июля целью воздушной атаки стали объекты правительственных сил в провинции Кунейтра.