ВВС Израиля нанесли удары по позициям группировок в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа.

Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг вечером местная радиостанция Dunya Al Watan .

По ее данным, налетам подверглись расположения так называемых фракций сопротивления в городе Бейт-Лахия на севере прибрежного анклава. О последствиях бомбардировок не сообщается.

В ночь на среду израильская авиация нанесла удары по расположениям палестинских группировок в городах Хан-Юнис и Газа. Тогда атаке подвергся, в частности, один из тренировочных лагерей боевого крыла контролирующего сектор Газа движения ХАМАС.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.