ВВС Израиля нанесли удары по двум форпостам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по районам Ярун и Ятыр, где находятся форпосты бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по районам Ярун и Ятыр, где находятся форпосты бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, воздушная атака последовала за нападением на поселение Метула в Верхней Галилее, где взорвался беспилотник-камикадзе, запущенный шиитскими бойцами. О последствиях этой вылазки и пострадавших среди мирных граждан сведений не приводится.

В среду израильские самолеты совершили рейд на город Бинт-Джбейль на юге Ливана, где был ликвидирован один из бойцов "Хезболлах" и еще шесть мирных жителей получили ранения.