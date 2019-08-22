 Наверх

ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудары по военно-морской базе ХАМАС в городе Газа.

В среду вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск ракеты из сектора Газа. Как передает передает корреспондент РИА Новости в анклаве, самолеты нанесли два удара по военно-морской базе "аль-Бахрия", которая принадлежит правящему в секторе Газа движению ХАМАС.Как сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафа Яги, пострадавших в результате авиаударов нет.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!