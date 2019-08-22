ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудары по военно-морской базе ХАМАС в городе Газа.В среду вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск ракеты из сектора Газа. Как передает передает корреспондент РИА Новости в анклаве, самолеты нанесли два удара по военно-морской базе "аль-Бахрия", которая принадлежит правящему в секторе Газа движению ХАМАС.Как сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафа Яги, пострадавших в результате авиаударов нет.
ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе ГазаВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа
https://report.az/storage/news/7edefc069b3ff5f28c61afd4a71f425d/7903a100-e274-4403-8fd7-d3283c8c82b1_292.jpg
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