ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газе

Израильские истребители и беспилотники нанесли в четверг удар по нескольким военным целям палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

“Ранее из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. В ответ истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа. Среди пораженных целей - оружейная мастерская и подземный военный объект”, - говорится в сообщении.