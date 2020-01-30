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ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газе

​ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газеee

Израильские истребители и беспилотники нанесли в четверг удар по нескольким военным целям палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

“Ранее из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. В ответ истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа. Среди пораженных целей - оружейная мастерская и подземный военный объект”, - говорится в сообщении.

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