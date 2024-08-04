ВВС Израиля нанесли удар по радикалам на территориях двух школ в Газе, погибли десятки человек

Израильские ВВС нанесли удары по территории школ "Насер" и "Хасан Саламе", где, по информации военных, находились командные центры радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские ВВС нанесли удары по территориям школ "Насер" и "Хасан Саламе", где, по информации военных, находились командные центры радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Было отмечено, что перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

Согласно информации, ЦАХАЛ и Служба общей безопасности, основываясь на разведданных, нанесли удар по террористам, действовавшим внутри командных центров ХАМАС, расположенных в школах "Хасан Саламе" и "Насер" в городе Газа.

"Здания этих школ использовались членами ХАМАС из батальона "Аль-Фуркан" для размещения штабов и в качестве укрытия. Перед ударом были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение и дополнительную разведку", - заверили в армии.

По сведениям телеканала Al Jazeera, в результате израильских ударов по территории школ в Газе погибли по меньшей мере 30 человек.