ВВС Израиля нанесли удар по радикалам на территориях двух школ в Газе, погибли десятки человек

Израильские ВВС нанесли удары по территориям школ "Насер" и "Хасан Саламе", где, по информации военных, находились командные центры радикального палестинского движения ХАМАС.
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Было отмечено, что перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.
Согласно информации, ЦАХАЛ и Служба общей безопасности, основываясь на разведданных, нанесли удар по террористам, действовавшим внутри командных центров ХАМАС, расположенных в школах "Хасан Саламе" и "Насер" в городе Газа.
"Здания этих школ использовались членами ХАМАС из батальона "Аль-Фуркан" для размещения штабов и в качестве укрытия. Перед ударом были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение и дополнительную разведку", - заверили в армии.
По сведениям телеканала Al Jazeera, в результате израильских ударов по территории школ в Газе погибли по меньшей мере 30 человек.